king gnu ショルダーバッグ　グッズ　レザー

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ご覧いただきありがとうございます。★即購入OK★kinggnuのグッズ公式グッズceremonyレザーショルダーバッグです。✨新品未使用品です。✨美品 箱の中に大事に置いておりました。LIVEの時はもちろん普段使いでもできると思います。キーホルダーなどを付けてかわいくもかっこよくもできます。（写真10枚目参照）⚠️キーホルダーは付きません⚠️発送の都合でバッグの中に入ってある紙を抜いての梱包になる場合もございます。ご了承くださいませ。キングヌーグッズkinggnuバッグkinggnuステッカーkinggnuTシャツkinggnu服kinggnuCDキングヌーCD常田大希井口理kinggnuメガジャケkinggnuライブキングヌーライブグッズ