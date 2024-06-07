ポケモンカードゲーム　デッキシールド　カスミ

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商品詳細
2016年にポケモンセンターで販売されておりました、カスミとコダックのデッキシールドになります。32枚入り×2点(合計64枚)になります。どちらも新品、未開封、未使用品ですが素人保管品の為細かな状態を気にされる方のご購入はご遠慮下さいませ。カスミコダックスリーブ
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