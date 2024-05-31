Qposket MARVEL マーベル フィギュア まとめ売り バラ売り可

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QposketMARVELシリーズのまとめ売り（計12体）になります。全て箱付きですが、経年劣化もあるためそれぞれ状態が異なります（基本美品ですが物により取り切れない汚れや凹みがあるものもあります）。基本未開封で箱ごと暗所にて保管していました。開封品については、開封し冷暗所にて飾っていました。パーツ欠けについては恐らく全てないかと思われます。また、未開封品については、入手時より内部の状態は未確認であることを予めご了承ください。【セット内容】〈開封済〉・スパイダーマン（FarFromHome）A・B・マイティーソー（インフィニティーウォー）A・ロキ（インフィニティーウォー）A・B〈未開封〉・ブラックウィドウ（エンドゲーム）A・アイアンマンbattlever（エンドゲーム）A・マイティーソー（インフィニティーウォー）B・スターロード（エンドゲーム）A・B・ロキ（エンドゲーム）A・キャプテンマーベル（キャプテンマーベル）A基本まとめ売り優先ですが、バラ売り希望の場合は1体につき1000円で対応可能ですので予めコメントをお願いします。発送については、全てまとめての場合ダンボール2箱程に別れることになるかと思われます。即購入⭕フィギュア種類...その他ディズニーマーベルMARVEL映画洋画アメコミQposketプライズフィギュアまとめ売りセット販売アイアンマンウィンターソルジャーブラックウィドウマイティーソーガーディアンズオブギャラクシーキャプテンマーベルロキ