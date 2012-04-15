【美品】廻廻奇譚　パーカー　Eve　呪術廻戦　+缶バッチ3個

●商品情報廻廻パーカー Mサイズ身丈73cm身幅67cm袖丈55cm缶バッチ3個●状態一度試着したのみ。以後、暗所で保存していたため傷や汚れなどはありません。●その他質問など気軽にしてください。値引き交渉可即購入可はらぺこ商店harapeco狗巻棘



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