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専用　リトルタイクス　トドルトッツ　バス　さかな　ダンプ　すべり台　ヴィンテージ
商品番号 W64039958794
商品名

専用　リトルタイクス　トドルトッツ　バス　さかな　ダンプ　すべり台　ヴィンテージ
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 5,945 円
在庫状況 あり

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商品詳細

専用です長年コレクションとして少しずつ集めて所有してました人形は29個バラ売り不可小傷、汚れあり、塗装の剥げありお写真よくご確認お願いしますバスとダンプ、ミニカーの走行問題なしすべり台のはめ込み部に割れありジャングルジム？とすべり台みたいなもののセットは組み合わせ方がわからないのですが2セットできるはずです古いお品なので中古品にご理解ある方お願いします
http://narcologia.ru/goods/approximate422720.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle896166.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring298396.html

専用　リトルタイクス　トドルトッツ　バス　さかな　ダンプ　すべり台　ヴィンテージ
リトルタイクス トドルトッツ バス さかな ダンプ すべり台 ...

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リトルタイクス スクールバス 前期 DEALERSHIP

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リトルタイクス☆スクールバス 前期☆DEALERSHIP

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