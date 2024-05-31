クラリネット　マウスピース　バンドレン　5RVライヤー

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商品詳細
クラリネット マウスピース バンドレン 5RVライヤー世界的にも人気の高い5RVは、他のモデルと比較する際にもまず基本となるモデルです。先端の開きは比較的小さめで、楽な吹奏感で吹きやすいマウスピースです。コントロールしやすく、高音から低音域まで安定して吹くことができます。学生さんをはじめ、このマウスピースから始める方が圧倒的に多いです。楽器店にて何本かある中から選定致しました。使用感がありますが、まだお使いいただけると思います。初心者の方におすすめです。#クラリネット #マウスピース #バンドレン #5RV#初心者
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