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クラリネット　マウスピース　バンドレン　5RVライヤー
商品番号 H38661415639
商品名

クラリネット　マウスピース　バンドレン　5RVライヤー
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 1,406 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クラリネット　マウスピース　バンドレン　5RVライヤー世界的にも人気の高い5RVは、他のモデルと比較する際にもまず基本となるモデルです。先端の開きは比較的小さめで、楽な吹奏感で吹きやすいマウスピースです。コントロールしやすく、高音から低音域まで安定して吹くことができます。学生さんをはじめ、このマウスピースから始める方が圧倒的に多いです。楽器店にて何本かある中から選定致しました。使用感がありますが、まだお使いいただけると思います。初心者の方におすすめです。#クラリネット　#マウスピース　#バンドレン　#5RV#初心者
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