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『割引』《R》筒釜 ♦︎釜師/和田美之助造♦︎ 略歴 共布 共箱（230330E5）
商品番号 X27265913999
商品名

『割引』《R》筒釜 ♦︎釜師/和田美之助造♦︎ 略歴 共布 共箱（230330E5）
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 12,000 円
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商品詳細

ご覧頂きましてありがとうございます。筒釜【釜師/和田美之助造】で御座います。長期保管品内部多少の錆目立った傷み無し。サイズ口径約9.8㎝×径約15.5㎝高さ約18.5㎝共箱付#怜以子出品中の釜一覧はこちらその他お品物と同梱ご希望の方はご購入前にお申し付け下さい。ご購入後の同梱はメルカリのシステム上不可となっております。当ページ（メルカリ）で掲載している写真及び文書を引用・転載することを禁止します。
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