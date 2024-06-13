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Samick エレキギター
商品番号 T74400177302
商品名

Samick エレキギター
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 4,305 円
在庫状況 あり

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商品詳細

長期個人保管品・年代物です。当方では簡単な掃除は行っておりますが、落としきれない汚れが多数あります。状態など画像にてご確認の上ご入札ください。汚れがあります。画像参照ください。簡易清掃のみとなりますので、細かい部分の清掃はご購入者様でお願いします。中古になりますので使用感があります。プチプチ包んで再利用の段ボールで発送いたします
http://narcologia.ru/goods/composite105654.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant772382.html
http://narcologia.ru/goods/calling825150.html

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