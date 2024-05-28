SELMER ALTO SAX　SA-80II jubilee GL W/E

身内が使用しなくなりましたので出品致します。こちら2023年8月に全体調整行いましたので現状問題ありません。2013年頃に買いましたが10回吹いたかどうかの使用回数です。外見はうすく変色している所などあります。私は管楽器に詳しくないので専門的な事はお答えできませんが見た目でわかる事などはお答え致します。お値引きはご相談ください。



Selmer Paris 【生産完了・旧定価品！】【神保佳祐氏選定品】テナー ...



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