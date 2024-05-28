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生ピーナッツ 生花生 （大粒）



花生(公斤) :: Water forest



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花生- 維基百科，自由嘅百科全書



ピーナッツ 花生米 生タイプ 大 800g



炒花生 by 小梅的土耳其厨房



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岡山県備前焼人間国宝藤原啓(次男)藤原恭助作備前志野花生(昭和14年生まれ)長年保管していた為、共箱に汚れがあります(写真をご参考に)。ご理解の頂ける方にお買い上げ下さいます様にお願い致します。サイズ高さ約22.0㎝巾約12.0㎝重さ約1.0kg備前志野の色合いが珍しく、大変素晴らしい作品です！