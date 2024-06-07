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スーパーマリオ 20インチフィギュア マリオ
商品番号 I89511060271
商品名

スーパーマリオ 20インチフィギュア マリオ
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 3,237 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スーパーマリオ20インチフィギュアマリオご覧いただきありがとうございます。☆必ずプロフィールを読みご理解いただけた方のみコメント、ご購入をお願いいたします！！！■全長約50cmのフィギュアです。■新品未開封品ですが、購入時から箱に若干の痛みがあります。神経質な方はご購入をお控えください。#ジャックス・パシフィック#『スーパーマリオ』シリーズ#マリオ#スーパーマリオ20インチフィギュアマリオ
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