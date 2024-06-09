阿弥陀如来立像 4.5寸 #457 ◆白檀 木彫 仏像

mercari出品#00457木彫の仏像「阿弥陀如来(あみだにょらい)」立像 ビャクダン材製。量りしれない寿命を持ち、「無量光仏」「無量寿仏」とも呼ばれます。親指と人差し指で輪を作る来迎印(らいごういん)を結びます。衣部分に精緻な金彩が施されています。台座は、背面を少し切った円台、反花(かえりばな)や敷茄子(しきなす)の上に、ハスの花をかたどった蓮華(れんげ)座。光背(こうはい)は、「宝相華(ほうそうげ)唐草文様(からくさもんよう)」の透かし彫りです。台座含め～光背先まで全H24.5cm、W9.7cm、奥行6.3cm、重さ計214.7g。像のみでは、H14.7cm、W5.0cm、奥行4.1cm、88.7g。☆像のみご購入の場合は、￥25,300(送料込み)です、ご購入前にコメントをください。◆古来から珍重されてきた香木(こうぼく)である ビャクダン(白檀sandalwood)材独特の 緻密さ(重み、つややかさ)、芳香が有ります。※光背の表・裏の平らな面に、 浅いキズや経年によるシミがあります。 (写真5,8,9枚目参照)※御像・光背・台座とも、 全体的に色の濃淡があり、濃い焦げ茶色の箇所もありますが、 元の材の木目やフシに由来するものです。 ご了承くださるかたに。◇梱包資材は、リユース品を使用します。



阿弥陀如来立像 4.5寸 像のみ #456 ◇白檀 木彫 仏像 | labiela.com



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阿弥陀如来立像 5寸 #453 ◇白檀 木彫 仏像 | labiela.com



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阿弥陀如来立像 5寸 #453 ◇白檀 木彫 仏像 | labiela.com



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阿弥陀如来像(立像5寸5分/白檀)白檀截金、雲の渦上げ、踏割蓮華、満載 ...



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