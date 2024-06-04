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値下げ！！【唐獅子】社寺仏閣、山車、屋台、神殿、だんぢり彫刻 幅30ｃｍ
商品番号 A95985582576
商品名

値下げ！！【唐獅子】社寺仏閣、山車、屋台、神殿、だんぢり彫刻 幅30ｃｍ
ブランド名 Avital
特別価格 税込 2,340 円
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商品詳細

【唐獅子】社寺仏閣、山車、屋台、神殿、だんぢり彫刻幅30ｃｍ　　　　送料無料！【商品説明】◆約幅300ｍｍｘ高さ150ｍｍｘ厚み30ｍｍ。（片面彫り）◆商品は、無垢材ですので多少の木のシミ、など有ります。◆社寺仏閣、山車、屋台、神殿、神輿などの壁面、柱、桁など壁画彫刻部材です。◆商品内容を詳しくお知りに成りたい方は、ご遠慮なく【コメント欄】よりお聞きください。◆サイズには、多少の誤差が有ります。（写真の物が現品です。）【発送詳細】419◆発送は、佐川急便に成ります。主題...動物素材...木彫
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