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- 値下げ！！【唐獅子】社寺仏閣、山車、屋台、神殿、だんぢり彫刻 幅30ｃｍ
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商品詳細
【唐獅子】社寺仏閣、山車、屋台、神殿、だんぢり彫刻幅30ｃｍ 送料無料！【商品説明】◆約幅300ｍｍｘ高さ150ｍｍｘ厚み30ｍｍ。（片面彫り）◆商品は、無垢材ですので多少の木のシミ、など有ります。◆社寺仏閣、山車、屋台、神殿、神輿などの壁面、柱、桁など壁画彫刻部材です。◆商品内容を詳しくお知りに成りたい方は、ご遠慮なく【コメント欄】よりお聞きください。◆サイズには、多少の誤差が有ります。（写真の物が現品です。）【発送詳細】419◆発送は、佐川急便に成ります。主題...動物素材...木彫
http://narcologia.ru/goods/traverse672326.html
http://narcologia.ru/goods/stair401800.html
http://narcologia.ru/goods/competitive894281.html
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