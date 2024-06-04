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キャットウーマン プレイアーツ改『バットマン アーカムシティ』
商品番号 D68290676498
商品名

キャットウーマン プレイアーツ改『バットマン アーカムシティ』
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 2,368 円
在庫状況 あり

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商品詳細

キャットウーマンプレイアーツ改アクションフィギュア『バットマンアーカムシティ』より新品•未使用で中身は開封していないので状態は良いですが、自宅保管の為、箱に若干スレや折れがありますことを予めご了承ください。他にも出品している同じシリーズと同時購入でお値引きします。
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