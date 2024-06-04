キャットウーマン プレイアーツ改『バットマン アーカムシティ』

キャットウーマンプレイアーツ改アクションフィギュア『バットマンアーカムシティ』より新品•未使用で中身は開封していないので状態は良いですが、自宅保管の為、箱に若干スレや折れがありますことを予めご了承ください。他にも出品している同じシリーズと同時購入でお値引きします。



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