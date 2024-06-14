あんスタ　イベコレ　缶バッチ　桜河こはく 81個

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あんさんぶるスターズの桜河こはくのイベコレ缶81個になります。担降りの為出品させて頂きます。梱包はプチプチに包み発送させて頂きます。暗所で保管はしていましたが神経質な方はご購入ご遠慮下さい。また、売り切りたい為お値下げもご提示頂ければ幸いです。大幅な値下げは考えさせて頂きます。