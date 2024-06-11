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茶道具 茶碗 赤楽 掛分 荒磯 吉村楽入
商品番号 L70953835883
商品名

茶道具 茶碗 赤楽 掛分 荒磯 吉村楽入
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

赤楽掛分荒磯茶碗吉村楽入紙箱入り口径11.0cm高さ8.0cm未使用に近いと思いますが洗った際に貫入が入りましたご理解の方宜しくお願いします#茶道具#茶碗#赤楽#掛分#荒磯#吉村楽入#楽入窯
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