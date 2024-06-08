絵画 油彩画 油絵 額縁入り 花 美品

絵画油彩画油絵額縁入り主題...花美品額寸法:約53.5×44作品寸法:約41×32ガラス板が付属しています。額に少しキズがあります。掲載画像と実物では、若干の色味の違いが生じる事がありますがご了承ください。自宅保管の中古品(多少小さな目立ちないキズ、汚れなど)のご理解方のみ、お願いいたします。設定した値段でご購入お願いいたします#絵画#油彩画#油絵#額縁入り#花絵画の種類···油彩画・油絵形式···額縁入り



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