

ファイティングアーマー ブラックパンサー ノンスケール ABS＆ダイキャスト製 塗装済み完成品 アクションフィギュア



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閲覧ありがとうございます。ご購入検討をされている方はプロフィールを一読していただけると幸いです。ファイティングアーマーブラックパンサーです。新品にて購入後軽くアクションポーズをとらせて遊んだ後暗所にて保管しておりました。素人保管の為外箱に軽い擦り傷あるかもしれません。完璧な美品を求めている方はご購入をご遠慮ください。一度人の手に渡った中古品であることを理解した上でご購入の検討をしていただきます様よろしくお願いします。即購入可以上です。よろしくお願いします。m(__)m検索キーワードブラックパンサーファイティングアーマーセンチネル千値練