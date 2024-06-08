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商品詳細
輪島塗の椀2客になります。高さ約7.3㎝、口径約11㎝。以前日本橋三越にて1客22,000円にて購入しました。他にも似たような椀があり、ほとんど使っていないので出品します。オーソドックスな飽きのこない形です。輪島塗は使えば使うほど艶が出てきますので変化を楽しんでいただけます。漆器のある生活は心地よくおすすめです。
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