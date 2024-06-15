Get'm Get'm straps 常田大希

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何年も前に販売されていたものです、今は販売終了しているget'mget'mストラップですかなりのレア物になります、kinggnuの常田大希さんもこのストラップを使用しております、素材はベルベット生地を使っていて、かなりストッピングがかかるので、すごく使いやすいです。この値段にしているのは正直売りたくないし手離したくないからです、購入したい方は購入よろしくお願い致します、冷やかしなどのコメントはすぐブロックしますのでよろしくお願いします。get'mget'mゲットムゲットムKingGnukinggnukinggnufendertsunetadaikiswingerfanoguitarsfanorivoltavintagestraps常田大希キングヌーギターストラップ