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二胡 木製スタンド
商品番号 H87321162258
商品名

二胡 木製スタンド
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 1,520 円
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商品詳細

二胡用の木製スタンドです。高級感あります。本体サイズ幅:15cm高さ42cm奥行:21cn#二胡#楽器#スタンド
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