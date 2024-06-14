- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 楽器/器材
- >
- レコーディング/PA機器
- >
- NT1-A RODE コンデンサーマイク ロード
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
写真のマイク本体とショックマウントとポップガードとケーブルを発送します。 ケーブルは1.5mをお付けします。非喫煙環境で使用しており出品時に動作確認済みです。 ネットより↓RODEが誇る、高度な技術力を凝縮。ローノイズ・トランスレス回路の採用により超低ノイズを実現。ホームレコーディングでのボーカル録りはもちろん、アコースティックギターなど楽器類にお勧め。ナレーション収録にも好評です。コンデンサー マイク ロードrodeNT1ANT2ANT2-Aセット付属品
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful221251.html
http://narcologia.ru/goods/encourage506972.html
http://narcologia.ru/goods/procurement287733.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful221251.html
http://narcologia.ru/goods/encourage506972.html
http://narcologia.ru/goods/procurement287733.html
RODE Microphones ロードマイクロフォンズ NT1-A コンデンサーマイク NT1A
RODE Microphones ロードマイクロフォンズ NT1-A コンデンサーマイク NT1A
RODE ロード / NT1A コンデンサーマイク
NT1-A
RODE NT1A NT1A【即納可能】(NT1-A) コンデンサーマイク ロード 【 ミーナ町田店】
RODE ロード / NT1A コンデンサーマイク
RODE ( ロード ) NT1-A ◇ コンデンサーマイク ( NT-1A ) 送料無料 ...
RODE NT1 Kit コンデンサーマイク ロード
RODE ( ロード ) NT-1A 卓上マイクスタンドセット ◇ セット内容・NT ...
RODE NT1-Aはどんな音!?初心者にオススメのコンデンサーマイクの使い方 ...
NT1A Matched Pair
RODE ロード / NT1A コンデンサーマイク(NT1-A)
RODE NT1-Aはどんな音!?初心者にオススメのコンデンサーマイクの使い方 ...