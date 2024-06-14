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NT1-A RODE コンデンサーマイク ロード
商品番号 G34351651917
商品名

NT1-A RODE コンデンサーマイク ロード
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 7,791 円
在庫状況 あり

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商品詳細

写真のマイク本体とショックマウントとポップガードとケーブルを発送します。　ケーブルは1.5mをお付けします。非喫煙環境で使用しており出品時に動作確認済みです。　ネットより↓RODEが誇る、高度な技術力を凝縮。ローノイズ・トランスレス回路の採用により超低ノイズを実現。ホームレコーディングでのボーカル録りはもちろん、アコースティックギターなど楽器類にお勧め。ナレーション収録にも好評です。コンデンサー　マイク　ロードrodeNT1ANT2ANT2-Aセット付属品
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful221251.html
http://narcologia.ru/goods/encourage506972.html
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