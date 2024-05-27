期間限定 値下げ中 高級 津軽撥 美品 本鼈甲 ベッコウ 一枚甲 高山製 バチ

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キャンペーン中につき大幅値下げ中です！ご覧いただきありがとうございます。最高級本鼈甲一枚甲高山製の津軽撥になります。鼈甲撥（べっこうばち）祖父の倉庫を整理中に出てきて、使用予定が無いので出品します。・状態出品の際にキズ等確認しましたが、特に目立ったキズや汚れがなく、美品だと思われます。ですが素人検品ですので見落としのキズがある場合もございます。捻れや曲がりも無いと思います。写真参照・紹介高山は鼈甲撥（べっこうばち）の製造では業界で最も古く、高山の商標登録「一枚甲」は伝統の技術によって、撥の先の捻れや曲がりが無く、折れにくいと高い評価を得­ています。・一枚甲一枚甲という贅沢な甲材の使い方をすると数倍の材料原価がかかってしまいます。しかし、「力強さ」や「芯」のある音の為にはこの製法を守る必要があるのです。\u2028以上のことから「高山」製造の鼈甲先撥は高価ではありますが、決して高い製品ではございません。・寸法重さ：136g全長：18.4cm開き：9.6cm※素人採寸になります。ご了承下さい。※状態の感じ方には個人差があります。写真から見る質感や色合いなど若干異なる場合があります。気をつけて撮影はしますが…あくまでも人の手に触れた中古品ですので、写真でよくご確認頂き、納得した上でのご購入をお願いします。※音色を出すための大切な撥(バチ)ですので質問等ございましたら、お気軽にコメント下さい。(^^)最後までご覧いただきありがとうございました。#高級#鼈甲#ベッコウ#一枚甲#高山#津軽撥#撥#バチ#三味線#鼈甲撥種類···三味線アクセサリー・パーツ···バチ