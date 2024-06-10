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SCHILKE（シルキー） 11D4 トランペットマウスピース
商品番号 D54891078986
商品名

SCHILKE（シルキー） 11D4 トランペットマウスピース
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SCHILKE11D4トランペットマウスピース凹みはなく、拭き傷程度できれいな状態かと思います。ほとんど使用せずに、箱に入れて保管していました。#トランペット#マウスピース#SCHILKE#シルキー種類···トランペットアクセサリー・パーツ···マウスピース
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