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中島健人 公式写真 jロゴ カラーT
商品番号 X15488451394
商品名

中島健人 公式写真 jロゴ カラーT
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 2,479 円
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商品詳細

◆中島健人　Jr.時代　公式写真　カラーTシャツ出回りが少なく大変貴重な写真かと思います。過去にジャニーズショップで購入したものになります。購入後すぐにファイルに入れて保管しておりましたが古いものの為、多少お写真の劣化があるかと思います。丁寧に保管しておりましたが、初期傷等、神経質な方はご遠慮ください。バラ売り•お値下げ交渉不可。即購入可能。ジャンル···ジャニーズグッズ種類···写真　カラーT中島健人菊池風磨佐藤勝利松島聡マリウスsexyzoneセクゾふまけんJロゴジャニショアイランドストアジュニアジャニーズJr.bishadowB.I.ShadowNYCNYCboysnycboysSixTONESsixtonesスト松村北斗高地優吾京本大我山田涼介知念侑李中山優馬
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