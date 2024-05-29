YAMAHA ヤマハ DTX430K 電子ドラムセット イヤホン付き

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種類...電子ドラム★組み立て後すぐに演奏可能なセット★イスは付属しませんのでご了承くださいm(__)mYAMAHADTX430K電子ドラムセット【動作】動作確認済み【セット内容】ドラムセットスティックイヤホン取扱説明書※写真に写っているものがすべてです【その他】スレキズ・小傷あります写真に写っていないキズ汚れ等ありますので中古品にご理解のある方のみご購入をお願いいたします※購入時期・使用期間などのご質問にはお答えしておりません※値引き不可※沖縄・離島など別途、送料追加料金が発生しますのでご購入前にコメントをお願いします※土日祝日は発送しません23062827003244