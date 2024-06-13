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ポケモンカード　レイジングサーフ　1BOX 新品未開封　シュリンク付き　ポケセン
商品番号 B86020073671
商品名

ポケモンカード　レイジングサーフ　1BOX 新品未開封　シュリンク付き　ポケセン
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 3,255 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレット強化拡張パックレイジングサーフ1BOX新品未開封品シュリンク付きポケモンオンライン当選品届いてダンボールを開封したのみです。宅急便コンパクトの箱に入れ替えての発送になります☺︎【ご注意】※新品未開封シュリンク付きです。※外観綺麗な状態ですが、外箱に初期傷や細かい傷がある場合がございます。予めご了承下さい。※ポケモンオンラインで購入の為、　サーチ等はしていませんので　引き当てたカードでの評価はご遠慮下さい。※上記内容でよろしければ即購入OKとさせて頂きます。※開封せずに箱のまま(シュリンク付の状態)発送致します。※すり替え防止や冷やかし防止のため、いかなる場合でもキャンセル返品は受け付けておりません。ご了承お願いします。#ポケカ#レイジングサーフ#シュリンク付き#BOX#ポケモンカード#未開封ボックス#スカーレット#バイオレットポケモンカードレイジングサーフボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)
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