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- 35pt マグネットホルダー 50個セット カードケース❗️
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商品詳細
【商品特徴】○トレーディングカードを収納するカードホルダー(カードケース)です。○マグネットでカチッと簡単収納、ドライバーなど必要無し。○ミニサイズカード(遊戯王、ポケカ、デュエマ等)に対応。○35pt=約1mm(溝の厚さです)○カラー：透明/クリア「参考」35pt（約1mm厚対応）マグホ直筆サインカードスリーブスタンドスクリューダウン収納収納ケースコレクションケーストレーディングカードウルトラプロドラゴンボールヒーローズヴァンガードBBM遊戯王ポケモンデュエルマスターズデュエママジック・ザ・ギャザリングプロ野球カード 野球NBApaniniToppsImmaculateEminenceUltraPRO#真紅眼#青眼#ブラックマジシャン#初期青眼真紅眼20thレリーフ万物ブラック・マジシャンホルアクティ青眼の亜白龍20thアジアカオスソルジャーブラックメタルドラゴンブラックマジシャン究極完全体グレートモスホーリーナイトトライホーンホルアクティアルティメットシークレット秘蔵初期高騰psaアジア英語字レア純金純銀ステンレス完美品極美品シクブルブルシク未開封ブルーアイズレッドアイズホルアクティプリズマティックゴッドボックスプリズマテック新テキストPRISMATICGODBOXスペシャルパックブルーアイズ濃青艶青艶東京ドームPRISMATICARTCOLLECTIONBOXプリズマティックアートコレクションPRISMATICARTCOLLECTION竜騎士ブラックマジシャンガールマスカレーナうららわらしuvカット（検索用）one-touchultraproultimateguardアルティメットガードmagneticcardcaseウルトラプロローダーマグネットローダーワンタッチローダーマグネットホルダーワンタッチホルダーカードホルダースクリューダウンスリーブ
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