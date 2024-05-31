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メタリックモンスターズギャラリー　グレイトドラゴン
商品番号 J55796207385
商品名

メタリックモンスターズギャラリー　グレイトドラゴン
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グレイトドラゴン「ドラゴンクエスト」メタリックモンスターズギャラリー・新品商品解説■「ドラゴンクエスト　メタリックモンスターズ　ギャラリー」重量感溢れるダイキャスト製メタルフィギュアです。【商品詳細】サイズ：約縦74×横60×奥行35mm
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