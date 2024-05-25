ken yokoyama 限定 鯉口 DEAD AT MEGA CITY

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商品詳細
5月20日(土)日比谷公園大音楽堂で開催されたKenYokoyama『DEADATMEGACITY』で販売された、鯉口シャツです。チケットを持っている人のみ購入いただける限定品となりますが、素材感が想像と異なり好みでなかったため出品しますサイズ:特大身長168〜175cmバスト78〜100cmウエスト78〜95cmCOLOR:NAVYBODY:綿100%不明点等あれば、遠慮なくお問い合わせください。PIZZAOFDEATH/kenyokoyama/Hi-standard/ハイスタ/WANIMA/ELLEGARDEN/MEANING/BRAHMAN/10-FEET/マキシマムザホルモン/MANWITHAMISSION/theHIATUS/RIZE/sim/coldrain/HEY-SMITH/FACT/SHANK/paymoneytomaypain/F.I.B/locofrank/Hawaiian6/MONOEYES/SHADOWS/ROTTENGRAHTY/dustbox/04LimitedSazabyz/Tシャツ/パーカー/タオル/コーチジャケット
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