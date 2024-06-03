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アイバニーズ　AG85-BKF フルアコ　エレキギター (相場7万円)
商品番号 C50437563025
商品名

アイバニーズ　AG85-BKF フルアコ　エレキギター (相場7万円)
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 22,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アイバニーズ　AG85-BKF島村楽器　中古島村楽器で購入定価10万7500円中古相場7万円(メルカリ、デジマート参照)送料1700円込み手数料5800円専用ソフトケース付属タイプ···フルアコースティックギター専用ソフトケースに入れて、ダンボールで発送します。フレット８割程度ネック正常電気系統正常査定A判定あくまで中古楽器です。画像に映らないスレなどあります。かなり安くしています。納得いただける方のみご購入ください。タイプ···フルアコースティックギターシリーズ···Ibanezアクセサリー・パーツ···その他
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