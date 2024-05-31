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掛軸　木版　駒嶽神社三十六峰大神　掛け軸　骨董品
商品番号 U84818754324
商品名

掛軸　木版　駒嶽神社三十六峰大神　掛け軸　骨董品
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 3,204 円
在庫状況 あり

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商品詳細

掛軸　木版　駒嶽神社三十六峰大神　掛け軸木版（和紙に木版で刷ってあります）【状態】骨董品　大変古い掛け軸です。全体に強い劣化があります。変色　シワ　オレ　等あります。表具部分普通に掛けられるように修理してあります。普通に掛けてお使いいただける状態です。【サイズ】　たて　　１６９ｃｍ　よこ　４２ｃｍ古民家　蔵出品です。　（状態は画像でご確認ください）171211　M　カ18　掛軸　木版　駒嶽神社三十六峰大神にこるんのふりま骨董品（掛け軸　掛軸　茶碗　ぐい呑み　ぐい飲み　硯　仏像　油彩　油絵　等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。
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