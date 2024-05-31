掛軸　木版　駒嶽神社三十六峰大神　掛け軸　骨董品

掛軸 木版 駒嶽神社三十六峰大神 掛け軸木版（和紙に木版で刷ってあります）【状態】骨董品 大変古い掛け軸です。全体に強い劣化があります。変色 シワ オレ 等あります。表具部分普通に掛けられるように修理してあります。普通に掛けてお使いいただける状態です。【サイズ】 たて １６９ｃｍ よこ ４２ｃｍ古民家 蔵出品です。 （状態は画像でご確認ください）171211 M カ18 掛軸 木版 駒嶽神社三十六峰大神にこるんのふりま骨董品（掛け軸 掛軸 茶碗 ぐい呑み ぐい飲み 硯 仏像 油彩 油絵 等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。



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