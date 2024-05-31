アクティブギアコレクション アイアンマンMk5 1/9 アクションフィギュア

即購入可。送料込み。アクティブギアコレクションアイアンマンMk51/9アクションフィギュア開封品です。発光ギミック問題なくバッテリーの液漏れもなく動作します。メタリックなキャンディ塗装がされているため可動部が癒着しやすいので定期的に動かして癒着しないようにしております。前記のことから見えにくいところの塗装が乱れております。パーツ説明書、ギミックともに問題ないのですが一応、画像の状態を確認された上で納得された方のみご購入をお願いいたします。このコンディションを維持しているものが大変少ないと思われるため値段高めで出品しております。#アートスピリッツ#アイアンマン『アイアンマン』シリーズマーベルコミック#アイアンマン#アクティブギアコレクションアイアンマンMk51_9アクションフィギュア性別...男フィギュア種類...アクションフィギュア素材...PVCスケール...その他スケール



アクティブギアコレクション アイアンマンMk5 1/9 アクション ...



アイアンマンIRONMAN アートスピリッツアクティブギアコレクションMk5 ...



Active Gear Collection アイアンマン Mk5 (完成品) - ホビーサーチ ...



アイアンマンIRONMAN アートスピリッツアクティブギアコレクションMk5 ...



アイアンマンIRONMAN アートスピリッツアクティブギアコレクションMk5 ...



Active Gear Collection アイアンマン Mk5 (完成品) - ホビーサーチ ...



アクティブギアコレクション アイアンマンMk5 1/9 アクション ...



純正卸売 アクティブギアコレクション アイアンマンMk5 1/9 アクション ...



大光明株式會社: 2013年3月發售 Art Spirits 1/9 Action Figure Active ...



アクティブギアコレクション アイアンマンMk6 アクションフィギュア ...



アクティブギアコレクション アイアンマンMk4 アクションフィギュア ...



「愛玩具」ZDTOYS 中動玩具 1/10 MARVEL IRON MAN MK5 マーベル アイアンマン マーク5 18CM アクション フィギュア 完成品 [並行輸入品] (MK5)



Active Gear Collection アイアンマン Mk6 (ABS製塗装済みアクションフィギュア)



ZD toys Iron Man / アイアンマン MARK5 MK5 アクションフィギュア ...



「愛玩具」ZDTOYS 中動玩具 1/10 MARVEL IRON MAN MK5 マーベル アイアンマン マーク5 18CM アクション フィギュア 完成品 [並行輸入品] (MK5)