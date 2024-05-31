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アクティブギアコレクション アイアンマンMk5 1/9 アクションフィギュア
商品番号 O99313152073
商品名

アクティブギアコレクション アイアンマンMk5 1/9 アクションフィギュア
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 2,274 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入可。送料込み。アクティブギアコレクションアイアンマンMk51/9アクションフィギュア開封品です。発光ギミック問題なくバッテリーの液漏れもなく動作します。メタリックなキャンディ塗装がされているため可動部が癒着しやすいので定期的に動かして癒着しないようにしております。前記のことから見えにくいところの塗装が乱れております。パーツ説明書、ギミックともに問題ないのですが一応、画像の状態を確認された上で納得された方のみご購入をお願いいたします。このコンディションを維持しているものが大変少ないと思われるため値段高めで出品しております。#アートスピリッツ#アイアンマン『アイアンマン』シリーズマーベルコミック#アイアンマン#アクティブギアコレクションアイアンマンMk51_9アクションフィギュア性別...男フィギュア種類...アクションフィギュア素材...PVCスケール...その他スケール
http://narcologia.ru/goods/evaporation349524.html
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