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唐物 弥勒佛 仏像 清時代
商品番号 D75742496535
商品名

唐物 弥勒佛 仏像 清時代
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 9,890 円
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商品詳細

中国古美術，黄楊木彫弥勒佛仏像です高くの技術と思います。経年に伴う，汚れ、手小部傷欠缺，裂紋、修複等ございます
http://narcologia.ru/goods/capitation501208.html
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