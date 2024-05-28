唐物 弥勒佛 仏像 清時代

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商品詳細
中国古美術，黄楊木彫弥勒佛仏像です高くの技術と思います。経年に伴う，汚れ、手小部傷欠缺，裂紋、修複等ございます
http://narcologia.ru/goods/capitation501208.html
http://narcologia.ru/goods/mythic367035.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis802244.html
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