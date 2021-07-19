マスターピース　アベンジャーズ/エンドゲーム　1/6スケール　ブラック・ウィドウ

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商品詳細
商品名【ムービー・マスターピース】アベンジャーズ/エンドゲーム 1/6スケール ブラック・ウィドウ状態写真の七枚目に記載しておりますが箱の左下の角に少し傷がございます。本製品自体は新品・未開封でございます。暗所で保管しておりますが個人のコレクションとなりますので箱ごとコレクションする方、神経質な方はご了承下さい。緩衝材で包んで発送いたします即購入OKです
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