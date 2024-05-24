Roland CUBE STREET RED 路上ライブセット

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歌手活動をしておりましたがコロナ禍で立ち行かなくなり状況が変わってしまったので出品します。これから路上ライブをしようと考えてる方には丁度いいと思います。頑張ってください！コロナ前に路上ライブにて数回使用しましたがキャリングバッグから出した事がないので美品です。付属のマイクはあけておりません。iPhoneから楽曲を出力するケーブル、譜面台、マイクスタンド、宣伝台等付き自宅保管のため神経質な方はご遠慮ください。【全て動作確認済み】1.RolandCUBESTREETRED(単3乾電池×6本で最大15時間の連続使用が可能。)※電池は液漏れ防止で抜いてあります2.RolandCB-CS1専用キャリング・バッグ\u20283.CUSTOMTRYCM-2000マイク(XLR-XLR5メートルケーブル付。【新品未開封】です4.MavisMLB-4000キャリーカート（キャリーカートストラップ2本付）※こちらが不要な場合は購入時におっしゃってください。別売り品1.iphon出力ケーブル2.折り畳み式譜面台3.マイクスタンド4.ボード台(宣伝するボード等を置く台)5.マイク5メートルケーブル(別端子)上記記載の物以外は入っておりませんので【セット内容】を確認ください。到着3日以内での評価をお願いいたします。その他ご質問はコメント欄にお願いしますアンプ種類···その他アンプ重量···5kg〜10kg未満