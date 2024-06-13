茶道具 永田宗伴書付 花押 恭峰作 蒔絵春夏花籠 螺鈿 大棗 共箱 共布 ...

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ご覧いただきありがとうございます。蒔絵春夏花籠 螺鈿 大棗 恭峰造永田宗伴箱書 花押共箱 共布春の花サクラソウとスミレ、秋の七草より桔梗、萩、すすき、女郎花が花籠に盛られた華やかな大棗になります。桔梗は螺鈿細工が施され、美しく飾られています。永田宗伴の花押が入り、茶事で重宝される品です。共箱共布に経年感がみられますが、棗は状態も良く綺麗です。径 7㎝高さ 7.5㎝昭和53年に13万円で購入しました。共箱に収め、丁寧に梱包して送らせていただきます。自宅保管品にご理解いただけます方、よろしくお願い致します。#茶道#茶道具#千家#利休#茶の湯#骨董品#アンティーク#レトロ輪島塗 山中塗 美術品 置物 茶器抹茶 京都 料亭 旅館 和菓子 菓子種類···茶道具装飾···蒔絵、螺鈿