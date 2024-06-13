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茶道具 永田宗伴書付 花押 恭峰作 蒔絵春夏花籠 螺鈿 大棗 共箱 共布
商品番号 B51757055324
商品名

茶道具 永田宗伴書付 花押 恭峰作 蒔絵春夏花籠 螺鈿 大棗 共箱 共布
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 12,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。蒔絵春夏花籠　螺鈿　大棗　恭峰造永田宗伴箱書　花押共箱　共布春の花サクラソウとスミレ、秋の七草より桔梗、萩、すすき、女郎花が花籠に盛られた華やかな大棗になります。桔梗は螺鈿細工が施され、美しく飾られています。永田宗伴の花押が入り、茶事で重宝される品です。共箱共布に経年感がみられますが、棗は状態も良く綺麗です。径　　7㎝高さ　7.5㎝昭和53年に13万円で購入しました。共箱に収め、丁寧に梱包して送らせていただきます。自宅保管品にご理解いただけます方、よろしくお願い致します。#茶道#茶道具#千家#利休#茶の湯#骨董品#アンティーク#レトロ輪島塗　山中塗　美術品　置物　茶器抹茶　京都　料亭　旅館　和菓子　菓子種類···茶道具装飾···蒔絵、螺鈿
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate289748.html
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