

最終価格！10/20までの出品 マーカスボナ トロンボーンケース 最終価格！10/20までの出品 マーカスボナ トロンボーンケース



最終価格！10/20までの出品 マーカスボナ トロンボーンケース 最終価格！10/20までの出品 マーカスボナ トロンボーンケース



最終価格！10/20までの出品 マーカスボナ トロンボーンケース 最終価格！10/20までの出品 マーカスボナ トロンボーンケース



最終価格！10/20までの出品 マーカスボナ トロンボーンケース 最終価格！10/20までの出品 マーカスボナ トロンボーンケース



最終価格！10/20までの出品 マーカスボナ トロンボーンケース 最終価格！10/20までの出品 マーカスボナ トロンボーンケース



最終価格！10/20までの出品 マーカスボナ トロンボーンケース 最終価格！10/20までの出品 マーカスボナ トロンボーンケース



最終価格！10/20までの出品 マーカスボナ トロンボーンケース 最終価格！10/20までの出品 マーカスボナ トロンボーンケース



最終価格！10/20までの出品 マーカスボナ トロンボーンケース 最終価格！10/20までの出品 マーカスボナ トロンボーンケース



最終価格！10/20までの出品 マーカスボナ トロンボーンケース 最終価格！10/20までの出品 マーカスボナ トロンボーンケース



最終価格！10/20までの出品 マーカスボナ トロンボーンケース 最終価格！10/20までの出品 マーカスボナ トロンボーンケース



最終価格！10/20までの出品 マーカスボナ トロンボーンケース 最終価格！10/20までの出品 マーカスボナ トロンボーンケース



最終価格！10/20までの出品 マーカスボナ トロンボーンケース 最終価格！10/20までの出品 マーカスボナ トロンボーンケース



最終価格！10/20までの出品 マーカスボナ トロンボーンケース 最終価格！10/20までの出品 マーカスボナ トロンボーンケース



最終価格！10/20までの出品 マーカスボナ トロンボーンケース 最終価格！10/20までの出品 マーカスボナ トロンボーンケース



最終価格！10/20までの出品 マーカスボナ トロンボーンケース 最終価格！10/20までの出品 マーカスボナ トロンボーンケース

マーカスボナのテナー、テナーバストロンボーン用ケースです。このモデルは多機能で、ストレートミュートをベルに装着したまま収納でき、外側のベルクロに譜面台やスタンドなどを括り付けて持ち運ぶことも可能です。また、表面の楽譜入れもかなり容量がありたくさんの楽譜を収納することができます。そして、ケース内の収納も2箇所と多く、オイルやマウスピース、クロスなどを入れておくことが可能です。外側、内側共に少々使用感はあるもののとても綺麗な状態だと思います。ストラップを取り付けるリングに少々金属荒れがありますが、使用にはなんの問題もございません。マーカスボナ、通称MBのケースはなかなか入荷することがなく、注文すると半年以上待たされることもあるので、この機会にいかがでしょうか。参考価格：定価119,900円種類···トロンボーンアクセサリー・パーツ···ケース