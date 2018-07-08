ウリウリ　プイリ　フラダンス

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商品詳細
ウリウリとプイリのセットになります。ウリウリカバーもお付けします。娘が、学生の頃使用していましたが、社会人になり教室を辞めてしまった為、使っていただける方にお譲りしたいと思います。ウリウリは一体型になります。
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