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ポケモンカード　ミュウex UR
商品番号 D75015756997
商品名

ポケモンカード　ミュウex UR
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 3,199 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■商品説明ポケモンカード　ミュウex　UR■状態初期傷と見られる微傷裏面にてあります。画像での判断にてお願いいたします。素人目線ですので神経質な方はお控え下さいますようよろしくお願い致します。■保管方法・喫煙なし、ペット等なし。・コロナ禍の為商品取扱い時は手袋マスク着用。すり替えや破損の危険がある都合上、発送後の返品返金は対応しかねますので状態をよくご確認の上ご購入下さい。・トラブル防止の為プレイ用とさせて頂きます。
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