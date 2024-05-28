【匿名配送】三味線　和楽器　楽器　入船堂　箸置き　等　セット

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三味線と箸置きのセットです❤︎三味線は、かなり昔のものですので、皮が破れています。貼り直しくださいませ♪昔のNHKのテキストなどもおまけでお付けします！書き込みなどもあります！長年自宅で保管しておりましたので、破損や劣化、色褪せ、傷などもございます。ご了承の上でご購入のほどお願いいたします♪箸置きは入船堂の子年の記念のものとノーブランドのエメラルドグリーン色が鮮やかでお洒落な瓢箪のものがあります♡新品、未使用ですが、長年自宅で保管しておりましたので、ご了承の上でご購入くださいませ！お稽古や習い事のレッスン、インテリアやキッチンと食卓、食事のお供にぜひ♪