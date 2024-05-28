山乃　津軽三味線　鼈甲撥

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ご覧いただきありがとうございます。山に乃印津軽三味線用先べっ甲バチです。※バチ先 表裏にキズがあらます。ご使用に問題はないとは思いますが。写真にてご確認の上よろしくお願いいたします。箱はありますが古くなっておりますので メルカリコンパクトの箱に緩衝材を入れての発送とさせていただきます。箱も必要な場合はお申し付けください。●サイズ全長約175㍉開き約95㍉台尻横巾約27㍉台尻縦巾約24㍉重さ約175gです。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。即購入大歓迎です。ご不明な点がございましたらコメントお待ちしております。種類···三味線