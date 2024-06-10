WCCF キラ　レア　まとめ　セット

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商品詳細
WCCFのカードです。キラ レア 合計200枚被り無しLEコヴァチェヴィッチATLEディクソンカンポスジュニーニョ・パウリスタブッフォンファーディナンドマルディーニネスタビエラランパードマケレレジェラードロッベンファン・ニステルローイCRAアイマールYGSセスクチェフエメルソンピルロデコボージャンファン・デル・サールマタジョン・テリーバラックアルテタイニエスタアネルカリベリーデルピエロミュラーカシージャスブスケッツナスリナニWSAクリスティアーノ・ロナウドU23Sチアゴ・アルカンタラARSマスチェラーノフレッジデ・ロッシバロテッリWOSヤヤ・トゥーレピャニッチファルカオマンジュキッチモントリーボイスコバランノイアーチアゴ・シウバダンテセルヒオ・ラモスナガトモリヒトシュタイナーハビ・マルティネスシャビ・アロンソビダルゲッツェエデン・アザールレバンドフスキモラタオーバメヤンディ・マリアダニエウ・アウベスオスカルエブラマルキージオペドロムニルカバーニイカルディウェルベックジエゴ・コスタコンパニハートハンダノビッチアレクシス・サンチェスコウチーニョフンメルスグアリンイグアインデンベレRGSミリクルカ・モドリッチデ・ブライネディバラセルヒオ・アグエロセルジ・ロベルトピケウォルコットチャルハノールジェズスクトローネデウロフェウカイル・ウォーカーフィリペ・ルイスマルセロフェルナンジーニョベッラッティサウール・ニゲスダビド・シルバドラクスラーインシーニェグリーズマンマネカラスコフィルミーノジェコオタメンディATLE-REアンディー・コールLEOCイアン・ライトATLEドナドーニマルキーニョスメルテンスヘンダーソンコマンキミッヒアンドレ・シウバインモービレテア・シュテーゲンその他それぞれカードスリーブに入れて使用済みデッキケース4個に分けて入れています。ゆうパケットプラスで発送予定です。◯水濡れ・折れ防止対策をして発送させて頂きます。◎他商品と合わせて購入の場合には100円以上は値引きさせて頂きます。
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