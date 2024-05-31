ワイテルズ スマイル 勾玉 アクキー

ご覧いただきありがとうございます(*´∀｀*)￤商品内容￤ワイテルズスマイルアクリルキーホルダー勾玉ESCAPE、通常(袋無し)各1点のお譲りとなります。￤状態￤暗所にて保管していましたので傷等ないと思います。初期傷等ある場合がございますので神経質な方は購入をお控えくださいm(*__)m￤バラ売り￤割高になってしまいますが可能です。￤その他￤プチプチ基本1〜1.5重質問等ありましたらお気軽にどうぞ！※纏めての場合即購入可能



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