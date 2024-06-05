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完売品 男闘呼組Tシャツ Mサイズ 白 ライブグッズ tシャツピンク
商品番号 L96088808067
商品名

完売品 男闘呼組Tシャツ Mサイズ 白 ライブグッズ tシャツピンク
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 2,916 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆即購入OKコメント不要です◆★男闘呼組ライブTシャツ白★Mサイズ、完売品★ライブで着用している方多数、凄く目立ちます♪★これからライブに行かれる方、コレクションされる方、如何でしょうか♪★楽曲プリント違いの白T、ロックTはこちらから　　#ミユ男T◆新品未使用ですが、購入時の袋は破棄してしまい、畳みジワを取る為お洗濯していますので、未使用に近いとしています。◆お値下げは考えておりませんm(⁠__)m【ご注意】＊猫を飼っています。極力気を付けますが、梱包時、猫の毛が不着してしまう恐れがありますので、アレルギーの方、気になる方はご購入をお控えください。＊自宅保管品の為、極端に神経質な方のご購入はお控えください。✼簡易包装、箱や梱包資材の再利用にご理解ください。＊喫煙者はおりません。#男闘呼組#成田昭次#高橋一也#岡本健一#前田耕陽
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