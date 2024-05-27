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BE@RBRICK 田臥勇太 宇都宮ブレックス 100% \u0026 400%
商品番号 A95155102078
商品名

BE@RBRICK 田臥勇太 宇都宮ブレックス 100% \u0026 400%
ブランド名 ベアブリック
特別価格 税込 3,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BE@RBRICK田臥勇太宇都宮ブレックス100%\u0026400%ジャンル（スポーツ選手）···バスケットボールフィギュア種類···コレクションフィギュア※配送は佐川急便でのお届けになります。※すり替え防止の観点より、受取り後の返品はご遠慮下さい。ベアブリックBE＠RBRICK田臥勇太BREX100%400%NBAスラムダンク世界中で愛されているブロックベアフィギュアの「BE＠RBRICK」日本人バスケットボールプレーヤー単独モデルの発売は初めてです。宇都宮ブレックス公式ジャンル（スポーツ選手）···バスケットボールフィギュア種類···コレクションフィギュア
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