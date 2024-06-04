blackpink starbucks コラボ　トートバッグ

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商品詳細
大人気で完売の、スターバックスxBLACKPINKコラボグッズ！韓国にて購入7/25発売の新商品香港、インドネシア、韓国、マレーシア、フィリピン、シンガポール、台湾、タイ、ベトナムのスターバックス店舗にて販売の限定グッズです！#BLACKPINK#ブラックピンク#STARBUCKS#スターバックス#日本未売品#日本未入荷#インドネシア#スタバ#未使用品#BAG素材···ナイロンカラー···ブラック、ピンクトートバッグ種類···トートバッグ柄・デザイン···無地特徴···A4サイズ収納可(大容量)
http://narcologia.ru/goods/organization81162.html
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