新品未開封！村上隆「雪月花 雪ダルマとカイカイキキ」

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新品未開封！村上隆新作エディションサイン入り版画「雪月花雪ダルマとカイカイキキ」村上隆さんの公式ショップのzingaroにて購入しました。新品未開封の状態で、zingaroの段ボール梱包されたそのままの状態で発送致します。（厳重に梱包されています。）ED：100ImageSize:475×475SheetSize:589×589気軽くコメントください〜^^当店は全て正規品です。すり替え防止のため、返品、交換は出来ません。よろしくお願いします。現代アート美術絵画パンダARTBacksideworks.Be@rbrickbearbrickartTNZ村上隆Takashimurakami芸術pandaベアブリックKYNEヒカル クッション アドリアナ・オリバーadrianaoliverダニエル・アーシャム名和晃平五木田智央会田誠カウズイラストイラストレーターポスター絵作品花フラワーFlowerコスモス草間弥生奈良美智キースヘリングバンクシーBANKSYカウズKAWS美術品アンディウォーホルコスタビパブロ・ピカソ版画シルバー銀日本画洋画抽象画シルクスクリーンオフセット印刷リトグラフ印象派彫刻現代美術