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お茶壺煎茶道具⭐︎昭和レトロ茶つぼ
商品番号 F64924127818
商品名

お茶壺煎茶道具⭐︎昭和レトロ茶つぼ
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 7,585 円
在庫状況 あり

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商品詳細

蔵で長期保管していました。サイズは素人採寸で約14cmx10cmです。洗ったら取れるのかもわかりませんが、古いものなのでやや汚れはあります。実際と写真の色味の違いはご容赦下さい。
http://narcologia.ru/goods/seamless766329.html
http://narcologia.ru/goods/smear104304.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation315421.html
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