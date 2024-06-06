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商品詳細
蔵で長期保管していました。サイズは素人採寸で約14cmx10cmです。洗ったら取れるのかもわかりませんが、古いものなのでやや汚れはあります。実際と写真の色味の違いはご容赦下さい。
http://narcologia.ru/goods/seamless766329.html
http://narcologia.ru/goods/smear104304.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation315421.html
お茶壺煎茶道具⭐︎昭和レトロ茶つぼ - 金属工芸
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