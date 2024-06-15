VOX コンパクト ギターアンプ Pathfinder10 V9106

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【商品】VOXヴォックスコンパクトギターアンプPathfinder10V9106【状態】音出し動作確認済みです。大きく目立つ傷や汚れはありませんので、まだまだご使用いただけると思います。(写真ご確認ください)【付属品】本体のみ＊外箱はありません。写真に写っているものが全てです。あくまでもUSEDの為、十分にご確認の上、ご購入下さい。また、気になさられる方のご購入はお控え下さい。即購入OKです。【注意】⚠️自宅保管の為、神経質な方はご遠慮ください。な⚠️発送前に検品に最善を尽くしておりますが、小さな汚れや傷等がある場合はご了承下さい。⚠️イメージと違ったなどの返品は行っておりません。完璧を求める方の購入はご遠慮ください。ゆうゆうメルカリ便⇄らくらくメルカリ便のどちらかで発送いたします。#ギターアンプ#エレキギター#Vox#ヴォックス#Pathfinder10#エレキギターアンプ#ソリッドステート#昭和レトロ#レトロ#アンティーク#ヴィンテージ#平成レトロ